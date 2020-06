Rafael Nadal wird 34 - Ein paar Zahlen zum Geburtstag

Heute feiert Rafael Nadal seinen 34. Geburtstag. Die Website der ATP hat anlässlich des Wiegenfestes ein paar beeindruckende Zahlen herausgesucht.

Normalerweise hält sich Rafael Nadal zu dieser Zeit des Jahres in Paris auf, holt sich mit manchmal etwas mehr, meist aber ohne große Mühe den Titel bei den French Open. Zwölf sind es bislang, Nummer 13 könnte vielleicht doch noch 2020 folgen - das traditionell zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres soll ab dem 27. September mit den Spielen des Hauptfeldes beginnen.

Zur schönen Tradition ist es in den letzten Jahren aber auch geworden, dass Rafael Nadal in Paris nicht nur einen Sieg nach dem anderen feiert. Sondern auch seinen Geburtstag. In diesem Jahr steht der 34. an - die Kerzen werden dann eben zuhause in Manacor ausgeblasen.

Die Website der ATP hat nun ein paar Zahlenspiele veranstaltet, die dem Schaffen des großen spanischen Meisters gerecht werden. Vamos …

34 - Prozentzahl der gewonnenen Returnspiele in Nadals Karriere

33 - Alter, in dem Nadal 2019 als älteste Nummer eins am Jahresende überwintert hat

32 - Längste Siegesserie zwischen hamburg 2008 und Cincinnati 2008

31 - Anzahl der gewonnenen Matches von Nadal in Roland Garros vor der ersten Niederlage 2009

30 - Alter, in dem Nadal 2016 die spanische Flagge bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro trug

29 - Alter, in dem Rafa seine Akademie in Manacor eröffnete

28. Turniererfolg: 2008 im Londoner Queen´s Club. Wenige Tage später holte Rafa in Wimbledon nach einem epischen Match gegen Roger Federer seinen ersten Titel

27 - Anzahl der erreichten Grand-Slam-Endspiele (19-8).

26 - Siege gegen Top-Ten-Gegner in Roland Garros

25 - ATP-Masters-1000-Titel auf Sand

24 - Siege gegen Roger Federer (24-16)

23 - Alter, in dem Nadal sein 100. Grand-Slam-Match gewann, 2010 in Roland Garros gegen Gianni Mina. Im Moment steht seine Bilanz bei 275-39 bei den Majors

22 - Alter, in dem Nadal erstmals die Nummer eins der Welt wurde, am 18. August 2008

21 - Anzahl der ATP-Tour-500-Titel von Nadal

20 - Siege gegen Nummer-1-Spieler, den ersten gab es 2004 in Miami gegen Federer; als 17-Jähriger!

19 - Grand-Slam-Titel

18 - Alter, in dem Nadal erstmals unter die Top Ten kam, am 25. April 2005.

17 - 6-0 gewonnene Sätz in Roland Garros

16 - Jahre seit dem ersten Titelgewinn 2004 in Sopot.

15 - Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre mit einem Top-Ten-Finish Nadals

14 - Anzahl der Jahre mit einem Top-Five-Finisch

13 - Anzahl der ATP-Masters-1000-Finali gegen Novak Djokovic

12 - Titel in Roland Garros

11 - Meiste Titel in einer Saison, 2005 nämlich.

10 - Anzahl der Siege, die Nadal noch bis zur magischen Anzahl von 1.000 auf der Tour fehlen; in der Statistik führt Jimmy Connors (1.274) vor Roger Federer (1.242) und Ivan Lendl (1.068)

9 - Anzahl der Saisonen, in denen Nadal prozentuell betrachtet der beste Rückschläger der ATP-Tour war

8 - Aufeinanderfolgende Titel in Monte Carlo zwischen 2005 und 2012

7 - Titel auf Asche in einer Saison, 2005 war´s.

6 - Siege gegen Novak Djokovic in Roland Garros Roland Garros

5 - Jahre, in denen Nadal das Jahr als Weltranglisten-Erster abgeschlossen hat.

4 - Alter, in dem Nadal mit Onkel Toni mit dem Tennissport begonnen hat.

3 - Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust, allesamt gewonnen in Roland Garros (2008, 2010, 2017).

2 - Niederlagen in Roland Garros (dagegen stehen lediglich 93 Siege)

1 - Anzahl der Wochen auf Weltranglisten-Position 1: 209.