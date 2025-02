"Rally the World": WTA präsentiert sich in neuem Look

Seit Donnerstag präsentiert sich die WTA in einem veränderten Look. Auf den hauseigenen Social-Media-Angeboten ist die neue Markenidentität bereits erkennbar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 16:06 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Coco Gauff zählen zu den Gesichtern der neuen Kampagne

Unter dem Motto “Rally the World” hat die WTA am Donnerstag ihre neue Markenidentität vorgestellt. Sowohl auf der Website als auch in den sozialen Medien ist der neue Look bereits erkennbar, ab dem 1000er-Event in Indian Wells (5. bis 16. März) werden die Veränderungen dann auch für das TV-Publikum sowie für sämtliche Zuschauer vor Ort ersichtlich sein.

Ab sofort wird auf ein neues Logo sowie auffällige Farben gesetzt, um “den Geist und die Energie der WTA” einzufangen. Auf den diversen Social-Media-Plattformen präsentiert sich die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen etwa in knalligem Grün.

Die neue Markenidentität kommt zu einer Zeit, in der sich die WTA über zunehmendes Interesse freuen darf. So stiegen in der Saison 2024 die Zuschauerzahlen bei den Turnieren um 15 Prozent, die Zahl der Follower auf den sozialen Kanälen um 25 Prozent sowie die kumulierte globale Zuschauerzahl um 10 Prozent auf einen Rekordwert von 1,1 Milliarden auf TV- und Streaming-Plattformen.

Als Gesichter der neuen Kampagne, die derzeit auf Social Media läuft, fungieren Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Qinwen Zheng, Ons Jabeur und Naomi Osaka.