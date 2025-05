Karolina Pliskova unterzieht sich erneuter Operation

Wie die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova via Instagram mitteilte, musste sich die 33-jährige Tschechin einer erneuten Operation am linken Fußknöchel unterziehen und muss damit ihr Comeback weiter verschieben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 08:52 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova wird aufgrund einer erneuten Operation weiter auf der Damentour fehlen.

Das Warten auf Karolina Pliskova auf der Damen-Tour geht weiter. Nachdem sich die 33-jährige im vergangenen Jahr bei den US Open eine Verletzung am linken Fußknöchel zugezogen hatte, ließ sich die Tschechin dort operieren und strebte ein Comeback für die diesjährigen Australian Open an.

Doch im Trainingsverlauf zeigten sich bei der ehemaligen Weltranglistenersten weiter Probleme an den Sehnen und Bändern, weshalb sie das Major in Australien absagen und auch im Anschluss daran bis zum heutigen Tag nicht auf die Tour zurückgekehrt war.

Wie Pliskova nun in den sozialen Netzwerken via Instagram verlauten ließ, musste sie sich aufgrund der anhaltenden Schmerzen einem erneuten operativen Eingriff am Fußgelenk unterziehen. Dennoch hofft die 17-fache WTA-Titelträgerin auf eine schnelle Rückkehr auf den Tennisplatz. Einen Zeitplan, bei welchen Turnieren sie erstmals wieder eingreifen möchte, benannte die auf Weltranglisten-Position 190 abgerutschte Pliskova dabei nicht.