WTA Bad Homburg: Swiatek feiert 300. Sieg, Osaka unterliegt Navarro

Iga Swiatek hat beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg durch einen Zweisatzerfolg über Victoria Azarenka das Viertelfinale erreicht. Naomi Osaka scheiterte hingegen an Emma Navarro.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 19:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek startete erfolgreich in die Rasensaison

Iga Swiatek hat einen erfolgreichen Start in die Rasensaison 2025 hingelegt. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin, die seit ihrem Halbfinal-Aus bei den French Open pausiert hatte, setzte sich im Achtelfinale des WTA-500-Turniers von Bad Homburg gegen Victoria Azarenka mit 6:4 und 6:4 durch. In der ersten Runde hatte die an Position vier gesetzte Swiatek von einem Freilos profitiert.

Der Erfolg über Azarenka war für Swiatek - Angaben der WTA zufolge - der 300. auf der Tour. Schneller hatten diese Marke vor ihr nur zehn Spielerinnen geknackt. Im Kampf um ihren 301. Sieg und einen Platz im Halbfinale von Bad Homburg bekommt es die 24-Jährige am Donnerstag mit Ekaterina Alexandrova oder Maria Sakkari zu tun.

Navarro fordert Pegula

Für die ehemalige Weltranglistenerste und vierfache Major-Siegerin Naomi Osaka ist das Turnier im Kurpark hingegen vorbei. Die japanische Wildcard-Inhaberin unterlag der an Position fünf gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro im letzten Spiel des Tages mit 4:6 und 4:6.

Navarro trifft im Viertelfinale auf ihre topgesetzte Landsfrau Jessica Pegula. Die Weltranglistendritte hatte ihr Ticket für die Runde der letzten Acht ebenso wie die Wimbledon-Finalistin von 2024, Jasmine Paolini, bereits früh am Dienstag gelöst.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg