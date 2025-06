Roland-Garros: Finale! Sabalenka entthront Swiatek in Paris

Aryna Sabalenka ist mit einem 7:6 (2), 4:6 und 6:0 gegen Iga Swiatek erstmals in das Endspiel in Roland-Garros eingezogen. Da geht es am Samstag entweder gegen Coco Gauff oder die Französin Lois Boisson.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 17:37 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht erstmals im Endspiel in Roland-Garros

Es hatte fast etwas von einem Boxkampf, wie Aryna Sabalenka und Iga Swiatek da zwei Sätze lang zu Werke gingen. Dann aber hatte Sabalenka die Titelverteidigerin in den Seilen. Und die Weltranglisten-Erste zog mit einem 7:6 (2), 4:6 und 6:1 erstmals in das Endspiel der French Open ein.

Sabalenka machte von Anfang an Druck, Swiatek musste sich an das Tempo der Belarussin erst einmal gewöhnen. Und erreichte dennoch das Tiebreak. Da hatte Sabalenka aber klar die Nase vorne. Im zwieten Akt drehte die Polin das Blatt - das Break zum 2:0 in Durchgang drei war dann aber schon so etwas wie eine Entscheidung. Denn Aryna Sabalenka spielte im Grunde fehlerlos die Partie zu Ende.

Sabalenka im Endspiel Favoritin

Im vergangenen Jahr war Sabalenka schon im Viertelfinale an Mirra Andreeva gescheitert, nun könnte der vierte Major-Titel ihrer Karriere folgen. Bislang konnte sie zweimal die Australian Open und einmal die US Open gewinnen.

Nicht dass es dieser Leistung von Sabalenka bedurft hätte, aber: Im Endspiel wird sie auf jeden Fall Favoritin sein. Es geht entweder gegen Coco Gauff oder die französische Überraschungsfrau Lois Boisson.

