Roland-Garros 2025 live: Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Iga Swiatek treffen im Halbfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 15:10 Uhr

Der Titel wird am Donnerstag am Court Philippe-Chatrier noch nicht vergeben und doch riecht das Duell zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek verdächtig nach Finale. Die Weltranglistenerste trifft auf die Titelverteidigerin, die im Alter von gerade einmal 24 Jahren ihren bereits fünften Titel bei den French Open holen könnte.

Eine Favoritin ist nur schwer auszumachen. Während Sabalenka auf dem Weg ins Halbfinale keinen Satz abgab, ist Swiatek beim Sandplatz-Major seit 26 Matches ungeschlagen. Im Head to Head liegt die Polin mit 8:4 voran.

Sabalenka vs. Swiatek - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros