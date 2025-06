WTA Bad Homburg: Topgesetzte Pegula und Paolini erreichen Viertelfinale

Turnierfavoritin Jessica Pegula und die an Position zwei gesetzte Jasmine Paolini sind mit Zwei-Satz-Erfolgen in das Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Bad Homburg eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 15:58 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini steht in Bad Homburg im Viertelfinale

Den Auftakt für die beiden Topgesetzten in Bad Homburg machte am Dienstag Jasmine Paolini. Die Italienerin, im vergangenen Jahr Finalistin in Wimbledon, musste dabei gegen Leyla Fernandez in beiden Durchgängen Satzbälle abwehren, ehe sie sich doch noch mit 7:6 (8) und 7:6 (6) behaupten konnte. Nächste Gegnerin für Paolini ist nun die Siegerin der Partie zwischen Elina Svitolina und Betariz Haddad Maia.

Ebenfalls schon im Viertelfinale steht mit Jessica Pegula die Nummer eins des 500ers in Bad Homburg. Pegula setzte sich gegen Katerina Siniakova sicher mit 6:2 und 6.3 durch. In der Runde der letzten acht bekommt es die US-Open-Finalistin von 2024 entweder mit Naomi Osaka oder Emma Navarro zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg