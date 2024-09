Karolina Pliskova am Knöchel operiert

Die Ex-Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova musste sich nach ihrer Verletzung bei den US Open am Knöchel operieren lassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2024, 14:25 Uhr

Pliskova hatte für eine der frühsten Aufgaben im Tennis überhaupt gesorgt, als sie in Runde 2 der US Open 2024 beim Stand von 30:15 für Jasmine Paolini das Handtuch werfen musste - sie hatte sich im Punkt zuvor am linken Knöchel verletzt.

Nun musste sie operiert werden.

Und die OP schien erfolgreich verlaufen zu sein. “Ich bin froh mitteilen zu können, dass ich eine erfolgreiche OP an der Sehne meines linken Knöchels hatte”, berichtete die 32-Jährige. Sie wolle nun schnell wieder fit werden, “aber Gesundheit geht vor”.

Pliskova, die US-Open-Finalistin aus 2016, muss damit aber erneut einen Rückschlag auf dem Weg in alte Sphären verkraften, nachdem sie - auch verletzungsbedingt - in diesem Jahr aus den Top 50 gefallen war. Aktuell ist sie auf Platz 44 notiert.