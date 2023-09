Ram und Salisbury gewinnen dritten US-Open-Titel in Folge

Rajeev Ram und Joe Salisbury haben nach 2021 und 2022 auch in diesem Jahr den Doppel-Titel bei den US Open geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 20:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rajeev Ram und Joe Salisbury durften in Flushing Meadows mal wieder jubeln

Der Doppel-Wettbewerb bei den US Open bleibt weiterhin in den festen Händen von Rajeev Ram und Joe Salisbury. Der Brite und sein US-amerikanischer Partner gewannen das Endspiel des letzten Majors des Jahres gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden mit 2:6, 6:3 und 6:4. Für Ram/Salisbury war es der dritte Titel in Flushing Meadows in Folge. Bopanna muss im Alter von 43 Jahren weitherhin auf ein Championat im Männerdoppel bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Dabei erwischten der Inder und Ebden, der im vergangenen Jahr mit seinem australischen Landsmann Max Purcell den Titel in Wimbledon geholt hatte, den besseren Start. Und hatten auch im dritten Satz zu Beginn die besseren Chancen. Das Break schafften aber Ram/Salisbury zum 2:1. Und dieses verteidigten die beiden bis zum erfolgreichen Matchball nach 2:01 Stunden Spielzeit.

Hier das Doppel-Tableau in Flushing Meadows