Regen statt Tennis: Erstes deutsches BJK-Cup-Spiel abgebrochen

Für die junge Auswahl der deutschen Tennisspielerinnen hat die Wiederaufstiegs-Mission im Billie Jean King Cup im verregneten Portugal mit einer Geduldsprobe begonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 21:53 Uhr

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© Getty Images Noma Noha Akugue konnte am Dienstag nicht bis zum Ende spielen

Nach verspätetem Beginn und zwei langen Unterbrechungen in Oeiras wurde das erste Gruppenspiel der DTB-Auswahl der Regionalgruppe Europa/Afrika I gegen die Gastgeberinnen abgebrochen.

Nach fast sieben Stunden war das erste Match zwischen Noma Noha Akugue und ihrer portugiesischen Gegnerin Matilde Jorge noch nicht beendet. Nach starkem Beginn und folgenden Problemen stand es 6:4, 2:5 aus Sicht der Hamburgerin.

Am Mittwoch wartet nun ein knüppelharter Tag auf das deutsche Team. Zunächst wird das Spiel gegen Portugal fortgesetzt, dabei beenden Noha Akugue und Matilde Jorge ihr Match, danach trifft Ella Seidel auf Francisco Jorge, worauf das Doppel folgt. Im Anschluss wird die zweite Partie gegen Schweden ausgetragen. Am Donnerstag soll dann Dänemark der abschließende Gegner sein.

Nur der Gruppensieger wahrt seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst. Im Negativfall droht der Absturz in die Regionalgruppe II.