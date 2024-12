Reilly Opelka: Erste Reise nach Down Under seit 2022

Für Reilly Opelka steht nach drei Jahren die erste Reise nach Australien an. Der US-Amerikaner musste lange Zeit auf Grund einer Hüftverletzung aussetzen. 2025 soll nun endgültig das Comeback gelingen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.12.2024, 17:49 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka wird nach drei Jahren wieder eine Reise nach Australien antreten.

Reilly Opelka hat in den letzten Jahren nur wenig Tennis spielen können. Ein Hüftverletzung bremste den US-Amerikaner aus. Im Jahr 2023 spielte der Aufschlagriese lediglich zwei Matches auf der Tour. In diesem Jahr folgte die Rückkehr. Bei den US Open spielte die ehemalige Nummer 17 der Welt sein erstes Grand-Slam-Match seit über zwei Jahren.

Nun möchte der 27-Jährige wieder in Vollzeit auf die Tour zurückkehren und in Australien erste Schritte unternehmen, um sein aktuelles Ranking mit Platz 293 zu verbessern.

Opelka erstmals in Australien seit 2022

Für das 250er-Turnier zum Saisonauftakt in Brisbane meldete der Garant für Asse mit einem Protected Ranking. Auch bei den Australian Open setzt der viermaligen Toursieger auf diesen Vorteil, um direkt im Hauptfeld dabei zu sein. Es werden die ersten Auftritte von Reilly Opelka seit Januar 2022 sein.

Bei seiner Rückkehr im Juli spielte sich Opelka beim rasenturnier in Newport direkt in das Halbfinale, kassierte anschließend viele frühe Niederlagen. Bei der Zwischenrunde des Davis Cups im chinesischen Zhuhai steuerte der 2,11 Meter große Profi zwei Matchpunkte für sein US-Team bei.

Auf Grund seiner Größe und der damit verbundenen großen Vorteil bei eigenem Serve, gilt Opelka als schwer zu knacken. Bisher schlug der US-Boy 3278 Asse auf der Tour.