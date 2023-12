Reilly Opelka: Nur ein Match im Jahr 2023

Reilly Opelka etablierte sich bis Mitte 2022 nach und nach in der erweiterten Weltspitze. Doch seitdem ist der US-Amerikaner von Verletzungen geplagt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 10:52 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka blieb ein Comeback im Jahr 2023 verwehrt..

Als Reilly Opelka im August 2022 gegen Nick Kyrgios im Achtelfinale ausschied, war dem 26-Jährigen die Besonderheit dieses Matches mit Sicherheit nicht bewusst. Denn es sollte nicht nur die letzte Partie auf der ATP Tour sein, die der 2,11 Meter große US-Amerikaner spielte, sondern auch bis zum November diesen Jahres die letzte Begegnung überhaupt.

Eine Hüftoperation und viele weitere Verletzungen verzögerten immer wieder das Combeack der ehemaligen Nummer 17 der Welt. Erst vor knapp vier Wochen fühlte sich Opelka dann wieder fit genug, um am Tourgeschehen teilzunehmen. Mit einer Wildcard ausgestattet startete der 26-Jährige beim Challenger-Turnier in Charlottesville. Dort siegte Opelka in der ertsen Runde in zwei Sätzen gegen Tennys Sandgren.

Opelka stoppt Armverletzung bei Comeback

Doch Opelka blieb weiter vom Pech verfolgt und musste auf Grund einer Armverletzung sein Zweitrundenmatch absagen. So war der Comebackplan mit einigen Challengerturnieren bis zum Jahresende bereits nach einem Match gestoppt worden. Der viermalige Champion auf der ATP Tour hat damit im Jahr 2023 ein einziges Match gespielt. Immerhin kann Opelka von sich behaupten, alle Matches der Saison gewonnen zu haben. Doch sicherlich ist das kein Trost mehr für den Langzeitverletzten.

Die Hoffnung auf die endgültige Genesung treibt Opelka weiter an, der nun zum Jahresauftakt in Australien zurückkehren möchte. Es bleibt dem selbsternannten "Serve Bot" zu wünschen, dass dieser Schritt gelingt und sich viele Spieler wieder am Aufschlag Opelkas abarbeiten dürfen.