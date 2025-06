Rekordsumme! Nadal-Schläger weckt große Begehrlichkeiten

Rafael Nadal sorgt auch nach seinem Karriereende für Gesprächsstoff. Jüngst wurde eines seiner ehemaligen Rackets für eine Rekordsumme versteigert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2025, 11:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Name Rafael Nadal weckt auch bei Sammlern großer Begehrlichkeiten.

Der Name Rafael Nadal wird wohl immer einer der gefragteren im Tenniskosmos bleiben. Dass der Mallorquiner seit seinem Karriereende nur noch recht selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist, macht viele Fans traurig. Eine Person hat diese Trauer nun bekämpft und dafür tief in die Tasche gegriffen.

Denn bei einer Auktion wurde Nadals Finalschläger der French Open aus dem Jahr 2017 versteigert. Und ging dabei für die stolze Summe von 157.000 Dollar über die Theke. So viel wurde noch nie für einen Schläger hingeblättert. Rafael Nadal spielte in dem Jahr mit diesem Racket ganze 24 Matches. Darunter große Teile der Sandplatzsaison, aber auch im Endspiel von Miami gegen Roger Federer kam das Racket zum Einsatz.

Nadal im Vergleich im Federer vorne

Nicht selten werden Rackets der Tennislegenden für stolze Summen bei Auktionen versteigert. Es gibt sogar Auktionshäuser, der sich auf das Thema Sport spezialisiert haben und dadurch zahlreiche Sportgeräte mit großen Werten im Portfolio haben.

Im Vergleich mit Dauerrivale Roger Federer hat Nadal in diesem Wettbewerb die Nase vorn. Der teuerste Schläger des Schweizers, der bei einer Auktion einen glücklichen Abnehmer fand, ist der Wimbledon-Finalschläger aus dem Jahr 2004. Für knapp 118.000 Dollar. Ein echtes Schnäppchen.