"Risiko, wieder in Quarantäne zu kommen": Bianca Andreescu zieht in Rom raus

Bianca Andreescu hat ihren Start beim WTA-1000er-Turnier in Rom abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 23:56 Uhr

Bianca Andreescu wird nach dem WTA-Turnier in Madrid auch das heute startende Turnier in Rom verpassen. Das teilte die Kanadierin auf Instagram mit.

"Obwohl ich nach meiner Isolationszeit in Madrid negativ getestet worden bin und die letzten Tage voll im Training stand, bin ich aufgrund der Regelungen der italienischen Regierung dem Risiko ausgesetzt, wieder in Quarantäne zu kommen, wenn ich nach Italien reise. Daher muss ich leider die Italian Open in diesem Jahr absagen", schrieb die Weltranglisten-Sechste.

Andreescu hatte eigentlich in Madrid spielen wollen, war bei ihrer Ankunft aber positiv auf COVID-19 getestet worden und hatte daher pausieren müssen.

Zuvor hatte Andreescu im Finale von Miami gestanden, dort aber gegen Ashleigh Barty aufgeben müssen. Gesundheitlich sei sie jedoch wieder fit, hatte sie im Rahmen ihrer Madrid-Absage erklärt.

Andreescu bleibt damit wiederum auf Comeback-Pfaden: 2020 hatte sie verletzungsbedingt kein einziges Match gespielt, 2021 war sie bei den Australian Open zurückgekehrt (dort verlor sie in Runde 2) und hatte danach noch ein Turnier in Melbourne gespielt (wo sie ins Halbfinale kam).