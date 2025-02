Monfils erleidet Muskelriss: "In meinem Alter kann eine Verletzung das Ende bedeuten"

Gael Monfils zog schon vor einigen Tagen seine Teilnahme bei dem ATP-250-Turnier in Marseille zurück. Bei der Pressekonferenz nannte der Franzose den Grund seiner Absage: ein Muskelriss im Oberschenkel.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 16:13 Uhr

© Getty Images Verletzung zwingt Gael Monfils in die Tennispause

Dabei hatte die Saison für den französischen Altmeister so ausgezeichnet gestartet. Ein Titel in Auckland und das Erreichen des Sechzehntelfinals bei den Australian Open. Danach nahm das Unglück seinen lauf. Bei dem Major in Melbourne zwang Monfils eine Rückenverletzung zur Aufgabe, in Marseille kann der 38-Jährige gar nicht erst an den Start gehen. Offensichtlich sehr enttäuscht, das Turnier auf heimischen Boden abzusagen, erklärte Monfils: “In meinem Alter könnte eine schwere Verletzung das Ende meiner Karriere bedeuten, so dass ich gezwungen bin, diese Veranstaltung auszulassen.”

Nächster Antritt in Doha

Am 17. Februar startet in Doha das nächste ATP-Tour-500-Event – bis dahin möchte Monfils wieder fit und antrittsbereit sein. “Ich werde auf jeden Fall nach Doha reisen, dann schaue ich, ob ich mich rechtzeitig erholen konnte”, sagte der Franzose. Falls nicht, wolle Monfils das gleiche Prozedere mit dem eine Woche später starteten ATP-500-Event in Dubai probieren.