Roand Garros: Stephens, Keys, Day, Pera - die US-Frauen trumpfen auf

Mit Sloane Stephens, Madison Keys, Bernarda Pera und Kayla Day haben am Montagvier US-Amerikanerinnen frühe Ausrufezeichen in der ersten Runde der French Open 2023 gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 13:47 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens hat mit Karolina Pliskova keine Probleme gehabt

Es hat ein bisschen gedauert, bis Sloane Stephens und Karolina Pliskova am Montag ihre Erstrunden-Begegnung in Roland Garros beginnen konnten. Dann aber hatte es die US-Open-Siegerin von 2017 eilig. Stephens, die ungesetzt in die French Open gegangen ist, gewann gegen die Nummer 16 des Turniers sicher mit 6:0 und 6:4. Im zweiten Satz sah es kurz nach einer Wende aus, als Pliskova mit einem Break mit 4:3 in Führung ging. Die letzten drei Spiele des Matches gingen aber an Stephens, die in Runde zwei entweder auf Dalma Galfi oder Varvara Gracheva trifft.

Da waren die Hoffnungen von Lokalmatadorin Kritina Mladenovic längst begraben. Die Französin verlor auf dem Court Simonne-Mathieu mit 5:7 und 1:6. Und trifft nun auf Landsfrau Madison Keys, die sich gegen Kaia Kanepi mit 6:1, 3:6 und 6:1 durchsetzen konnte.

Überraschend deutlich hat Anastasia Pavlyuchenkova gegen Linda Fruhvirtova gewonnen, nämlich mit 6:2 und 6:2. Donna Vekic setzte sich gegen Dayana Yastremska mit 7:5 und 6:1 durch.

