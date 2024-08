ROBINSON QUINTA DA RIA: Der perfekte Padel-Einstieg mit Yannik Mann

Padel ist die Sportart der Stunde. Und den perfekten Einstieg bietet das PADEL-CAMP BY YANNIK MANN vom 14. bis 20. Oktober 2024 im ROBINSON QUINTA DA RIA.

von tennisnet.com

© ROBINSON Das Padel-Camp mit Yannik Mann bietet alles für den perfekten Einstieg

Einen Schläger in die Hand nehmen und gleich drauflos spielen? Wenn das in irgendeiner Disziplin funktioniert, dann am ehesten beim Padel. Aber auch in der Trensportart Nummer eins der letzten Jahre hilft es natürlich, wenn ein Experte gleich zu Beginn mit wertvollen Hinweisen zur Seite steht. So wie Padel-Profi Yannik Mann vom 14. bis 20. Oktober 2024 im ROBINSON QUINTA DA RIA.

Yannik zeigt allen Teilnehmern die besten Tipps und Tricks, mit denen der perfekte Einstieg gelingt. Bei diesem Event könnt ihr Padel endlich selbst ausprobieren und euch vom Hype anstecken lassen. Die Kosten dafür liegen bei 250 € pro Person zzgl. Clubaufenthalt.

© ROBINSON Der Einstieg in den Padel Sport gelingt im ROBINSON QUINTA DA RIA besonders unbeschwert

Und das Ganze in der wunderbaren Umgebung des ROBINSON QUINTA DA RIA mit einer einzigartigen Strandlandschaft im Naturschutzgebiet an der wunderschönen Algarve. Der Ort, an dem sich Portugal von seiner schönsten Seite zeigt. Das umfangreichee WellFit-Angebot lässt die Gäste durchatmen und träumen. Hier entsteht das besondere Urlaubsgefühl – beim Golf, Tennis oder beim Biken vor dieser traumhaften Kulisse!

Neben Padel wird eben auch Tennis besonders groß geschrieben. Und das Angebot spricht für sich. Der ROBINSON QUINTA DA RIA bietet nämlich folgende Annehmlichkeiten für Tennis-Interessierte:

• 4 Tennisplätze (Quarzsand mit Flutlicht)

• 2 Padel-Plätze (Kunstrasen mit Quarzsand)

• ROBINSON Tennisschule vor Ort

• HEAD Rackets-Testkontingente

• Nutzung der Padel- und Tennisplätze

• HEAD Schlägerverleih

• Wöchentliches Play&Stay Einsteiger-/Schnupperangebot

• Wöchentliches Gästeturnier



Also: Egal, ob Padel oder Tennis - im ROBINSON QUINTA DA RIA sind die Gäste in jedem Fall an der richtigen Adresse.