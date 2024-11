Roddick eröffnet Pickleball-Trashtalk gegen Graf und Agassi

Steffi Graf und Andre Agassi werden ihren Titel beim „Pickleball Slam 3“ am 16.02.2025 in Las Vegas gegen Andy Roddick und Eugenie Bouchard verteidigen. Dabei sieht sich „Podcaster“ Roddick mit seiner Partnerin in der Favoritenrolle und heizte die Stimmung schon mal verbal an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.11.2024, 15:06 Uhr

Wenn der Pickleball Slam 3 mit dem Untertitel „The Duell In The Desert“ angekündigt wird, benötigt der Tennis-Insider nicht viel Fantasie, dass es sich bei der dritten Auflage des spektakulären Promi-Pickleball-Events um ein Heimspiel für die Titelverteidiger Steffi Graf und Andre Agassi handeln wird. Am 26. Februar 2025 wird das Tennislegenden-Ehepaar vom ehemaligen Weltranglistenersten Andy Roddick und der ehemaligen Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard in der Michelob ULTRA Arena im Mandalay Bay Resort in Las Vegas herausgefordert.

Und schon vor dem ersten Aufschlag liegt schon jede Menge Zündstoff in der Luft, den Roddick bereits verbal losgetreten hat. Der 42-jährige siegte in der Premierenausgabe an der Seite von Agassi in drei Sätzen gegen das Duo McEnroe/Chang, wurde aber für die zweite Auflage „aussortiert“, da auf den aktuellen Modus mit dem Mixed-Doppel umgestellt wurde. Dort besiegten Graf/Agassi die Paarung mit John McEnroe und Maria Sharapova in zwei Sätzen.

Im ersten verbalen Seitenhieb schiebt sich Roddick die Favoritenrolle zu, da sich Bouchard vom Tennis mehr oder weniger zurückgezogen hat und sich voll auf ihre Karriere als Pickleball-Spielerin konzentriert: „Andre und Steffi sind absolute Außenseiter. Steffi ist großartig und ich werde nie etwas schlechtes über sie sagen, aber sie sind die Außenseiter, selbst wenn Andre in den letzten drei Jahren seines Lebens acht Stunden Pickleball am Tag gespielt hat.“

Der spaßige Konter von Agassi ließ nicht lange auf sich warten. Auf einem weißen Sofa, neben Graf sitzend, ließ der 54-jährige verlauten, dass es als Gegner wesentlich schlimmer hätte kommen können: „Als ich hörte, dass ich auf Andy beim Pickleball Slam 3 treffen werde, war ich etwas besorgt, weil ich mit Andy Murray gerechnet hatte.“

Auch wenn die Verbalspitzen im Vorfeld hohen Unterhaltungswert genießen, wird auch beim Pickleball Slam 3 die Wahrheit bekanntlich wieder auf dem Court liegen. Während Roddick seinen zweiten Titel anstrebt, könnte sich Agassi mit dem Triple krönen.