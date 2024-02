Roger Federer: Amazon arbeitet an Doku über seinen Abschied beim Laver Cup 2022

Der letzte Auftritt von Roger Federer als aktiver Tennisspieler beim Laver Cup 2022 hat offenbar so viel Material hergegeben, dass Amazon daraus eine Dokumentation produzieren lässt. Mit einem absoluten Star-Regisseur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 23:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Roger Federer beim Laver Cup 2022 in London

Wer sich für Sport-Dokumentationen interessiert, der kommt an Asif Kapadia nicht vorbei. Der 52-jährige Brite hat grandioseFilme über Ayrton Senna und Diego Maradona gedreht, auch mit Amy Winehouse hat sich Kapadia filmisch auseinandergesetzt (und dafür sogar einen Oscar gewonnen). Wenn sich Roger Federer nun also diesem Regisseur anvertraut, dann weiß man, dass es bei Amazon bald eine außergewöhnlich gute Doku zu sehen geben wird.

Die so eigentlich gar nicht geplant war, wie Federer in einem Statement erklärte. Eigentlich wollte er seine letzten Tage als aktiver Tennisspieler von Kamerateams begleiten lassen, um später einmal seiner Familie die Bilder zu zeigen. Das Material gibt nun offenbar aber ausreichend Geschichten für einen abendfüllenden Film her. Beleuchtet werden dabei die letzten zwölf Tage bis zum großen Finale beim Laver Cup 2022 in der Londoner O2 Arena.

"Während meiner Karriere habe ich immer davor zurückgeschreckt, zu viele Kameras um mich und meine Familie herum zu haben, vor allem in wichtigen Momenten", erklärt Federr. "Aber ich konnte keinen Schaden daran erkennen, diese Tage zu filmen, weil es ja nie für die Öffentlichkeit bestimmt war."

Wo ja das erste und einzige Mal Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray gemeinsam in einem Team gespielt haben. Die großen Weggefährten des Maestro werden auch in Interviews zu Wort kommen.