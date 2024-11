Roger Federer an Rafael Nadal: „Habe Deine Rituale heimlich geliebt“

Roger Federer hat via X seinem alten Weggefährten Rafael Nadal alles Gute für den Abschied aus der Tenniskarriere gewünscht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Rafael Nadal beim Laver Cup 2022 in London

Die Augen der Tennisfans sind heute geschlossen in Richtung Málaga gerichtet. Nicht nur auf den Court, wo Rafael Nadal möglicherweise sein letztes professionelles Tennismatch bestreiten wird (was indes unwahrscheinlich ist: denn Spanien ist gegen die Niederlande doch recht klarer Favorit und sollte das Halbfinale erreichen). Nein, auch die Besetzung der Ehrentribüne wird spannend zu beobachten sein. So hat sich mit Novak Djokovic ja schon der sportlich vielleicht größte Rivale Nadals angesagt.

Nicht vor Ort sein wird Roger Federer. Der hat sich am Dienstag aber beim Kurznachrichtendienst X zu Wort gemeldet. Mit einer sehr langen Nachricht. „Lass uns mit dem Offensichtlichen anfangen“, eröffnet Federer seine Nachricht an Nadal also. „Du hast mich geschlagen. Oft. Du hast mich auf eine Art gefordert, wie es niemand anderer konnte. Auf Sand dachte ich, dass ich in Deinen Garten eingedrungen wäre. Und ich musste härter arbeiten als ich mir vorstellen konnte, um mich zu behaupten. Du hast ich gezwungen, mein Spiel neu zu definieren. WAs sogar so weit ging, dass ich die Größe meines Schlägerkopfes verändert habe. Nur um einen kleinen Vorteil zu erlangen.“

Nadal gewinnt erstes Duell mit Federer in Miami

Er selbst, so Federer weiter, sei ja nicht abergläubisch. „Aber Du hast das auf ein neues Level gehoben. Dein ganzer Prozess. All diese Rituale. Die Getränkeflaschen so aufzustellen wie Spielzeugsoldaten, über das Haar zu streichen, die Unterwäsche zu richten - und all das mit der höchsten Intensität. Insgeheim habe ich das geliebt!“ Und früher oder später habe Nadal auch dazu beigetragen, dass er den Tennissport sogar noch mehr liebt.

Es folgen Erinnerungen an das erste Match überhaupt in Miami: „Du hast mich überzeugend geschlagen. Dieser ganze Wirbel, den ich über Dich gehört hatte - ein Generationentalent, das wahrscheinlich bald ein Major gewinnen würde - das war nicht nur Hype.“

Bis es dann eben auch für Roger Federer zu Ende ging. Beim Laver Cup 2022 in London. „Es hat mir alles bedeutet, dass Du da an meiner Seite warst - nicht als mein Rivale, sondern als mein Doppelpartner. In dieser Nacht den Court mit Dir zu teilen, und diese Tränen zu teilen, wird immer einer der speziellsten Momente meiner Karriere bleiben.“

Und um die Zuneigung zu seinem Widersacher und Freund zu unterstreichen, verabschiedet sich Roger Federer mit einem „Rafa that! Immer das Beste, Dein Fan, Roger“