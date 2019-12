Roger Federer der „Most Stylish Man“ des letzten Jahrzehnts?

Roger Federer hat mal wieder ein Finale erreicht. Jenes im Kampf um den „Most Stylish Man of the Decade“, der vom US-amerikanischen GQ Magazine ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 08:26 Uhr

© Getty Images Von Frau Wintour für´s Leben lernen: Roger Federer

Nur noch ein 25-jähriger französisch-amerikanischer Schauspieler steht zwischen Roger Federer dessen wohl größtem Karriere-Erfolg: Timothée Chalamet, in New York City geboren, im Kino zuletzt in Woody Allens „A Rainy Day in New York“ in der männlichen Hauptrolle zu sehen. Chalamet gegen Federer wird allerdings nicht auf dem Centre Court in Wimbledon ausgespielt, sondern nur über die sozialen Medien. Es geht schließlich um den Titel des „Most Stylish Man of the Decade“.

Dass es Federer so weit geschafft hat - und im Halbfinale stand mit Lebron James immerhin noch eine weitere sportliche Modeikone, ist wohl auch der langjährigen fruchtbaren Freundschaft mit Vougue-Chefin Anna Wintour zu verdanken. Was auch bei GQ nicht unbemerkt geblieben ist.

Federer in der Wimbledon-Kleidung einzigartig

„Einige der Jungs auf der Liste haben sich ihren Ruf auf dem roten Teppich erworben; andere über Fotos von Paparazzi. Roger Federer verdankt seine Chance auf den Titel des „Most Stylish Man“ andererseits einer ganz einfachen Sache: Wenn der Mann seine weiße Wimbledon-Kleidung anlegt, steht er alleine auf einer Stufe. Es hat gar nicht so viel mit seiner Kleidung an sich zu tun, sondern vielmehr mit der extrem entspannten, übernatürlich selbstbewussten Art, wie er sich in dieser bewegt.“