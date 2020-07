Roger Federer dreht auf italienischen Dächern

In seinem jüngsten Werbespot für einen italienischen Pasta-Fabrikanten wird Roger Federer ein Video nachstellen, das in der Corona-Zeit viral ging.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2020, 07:46 Uhr

© Getty Images Roger Federer steht wieder vor der Kamera

Besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. So oder so ähnlich werden die kreativen Köpfe eines italienischen Pasta-Produzenten an ihren jüngsten Werbespot mit Roger Federer herangegangen sein. Nach den beiden Vorgängern soll der Maestro diesmal allerdings nicht in die Rolle des Assistenzkochs schlüpfen, sondern sich als Trainingspartner für zwei Mädchen zur Verfügung stellen, die in den vergangenen Monaten mit einem Video für Furore gesorgt hatten.

Vittoria Olivieri und Carola Pessina spielten sich in Finale Ligura (ungefähr eine Autostunde von Genua entfernt) von Dach zu Dach die Bälle zu. Die beiden sollen auch im Werbespot mit Federer eine Rolle spielen. Diesmal allerdings nicht nur im Eins-zu-Eins. Sondern im Verbund mit einem 20-maligen Major-Sieger.

Federer hat ausreichend Zeit, sich seinen geschäftlichen Verpflichtungen zu widmen. Der bakd 39-Jährige hat seine Saison 2020 für beendet erklärt, wird aller Voraussicht nach Anfang 2021 den Spielbetrieb wieder aufnehmen.