Roger Federer - Ein paar Millionen für die Portokasse

Mit dem Börsengang des Schuhherstellers On wird wohl auch Investor Roger Federer einen ordentlichen Gewinn machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 19:34 Uhr

© Getty Images Roger Federer hat gut investiert

Wer Roger Federer als Investor gewinnen kann, der darf sich gleichzeitig über einen zusätzlichen enormen Werbewert freuen. Der natürlich auch hilft, um bei einem etwaigen Börsengang des fraglichen Unternehmens die Fantasie der potenziellen Anleger weiter zu beflügeln. So wie beim Schweizer Schuhhersteller On. Dort hat sich Federer nach einem Bericht des Blick vor ein paar Jahren mit 50 Millionen Schweizer Franken eingekauft. Und das sollte sich nun rentieren.

Nicht, dass es der 40-jährige Maestro nötig hätte. Das Forbes Magazine hat Federer unlängst in den Stand des Preisgeld-Sponsoren-Milliardärs erhoben (was in Schweizer Franken wohl auch stimmt.). Nach Michael Jordan, Tiger Woods und Boxer Floyd Mayweather.

Federers Anteile könnten 250 Millionen Franken wert sein

Mit seiner Beteiligung an On könnten nach dem Börsengang weitere 250 Millionen Franken dazukommen. Insgesamt soll das junge Unternehmen nach Angaben des Magazins „Bilanz“ mit einem Wert zwischen sechs und acht Milliarden US Dollar bewertet werden. Was angesichts eines Verlustes von 30 Millionen US Dollar im Jahr 2020 sehr optimistisch klingt.

Wie viel Anteile Roger Federer tatsächlich hält, ist im Detail nicht bekannt. Nachdem der 20-malige Grand-Slam-Champion im Börsenprospekt aber nicht angeführt ist, müssen es weniger als fünf Prozent der Aktien sein. Womit Federer gut leben kann. So oder so.