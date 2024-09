Roger Federer: Heiß auf den Schweizer Herbst

Roger Federer wirbt diesmal mit James-Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen für die Schweiz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 20:52 Uhr

Roger Federer

Die Werbespots von Roger Federer für Schweiz Tourismus sind legendär.

Dafür hatte Federer schon Robert De Niro, Anne Hathaway und Trevor Noah an seiner Seite - de Niro war die Schweiz zu schön, mit Hathaway war er wiederum kaum zu sehen und mit Komiker Noah fuhr er am Ende schwarz.

Nun also der nächste legendäre Spot, diesmal mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen, der unter anderem durch den James-Bond-Streifen Casino Royale, King Arthur und Indiana Jones und das Rad des Schicksals bekannt ist.

Ziel dieses Mal: zu zeigen, wie schön die Schweiz natürlich auch im Herbst ist.

Mikkelsen, ganz der Schauspieler, machte sich also erstmal eins mit der Natur: Bäume umarmen, Regen spüren, Moos fressen, Kühe kuscheln, Baumkronen schwingen. Während das Drehteam langsam kirre wurde und sich die Frage stellte: “Tickt der nicht mehr ganz richtig?”, hatte einer Verständnis. Der Roger. “Ich weiß nicht. Tut er das?”

Denn Federer ist natürlich der größte Schweiz-Liebhaber. Und macht es Mikkelsen am Ende einfach nach, als der sich unters Laub mischt. Er sieht sehr glücklich dabei aus.

Roger Federer kommt bald nach Berlin

Federer bleibt damit auch nach seinem Karriereende gut beschäftigt. Erst zuletzt war er im Rahmen der US Open in New York und hatte dort einen neuen opulenten Bildband vorgestellt.

In einer Woche dann wird Federer in Berlin erwartet, wo die nächste Auflage “seines” Laver Cups stattfinden wird. Das allerdings ohne seinen Langzeitrivalen Rafael Nadal: Der hatte seine Teilnahme am Donnerstagabend abgesagt.

Federer selbst hatte 2022 beim Laver Cup in London sein Karriereende gefeiert. Und erst vor einigen Monaten mit der Amazon-Doku “12 Final Days” einen wunderbaren Einblick in die finalen Momente seiner Tenniskarriere gegeben.