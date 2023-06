Roger Federer über Djokovic-Rekord: "Könnte nicht glücklicher sein"

Roger Federer hat sich am Rande eines Events in London zum French-Open-Sieg von Novak Djokovic geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 16:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

"Was Novak leistet, ist unglaublich", sagte Federer bei der Eröffnung eines renovierten Tennisplatzes im Stadtteil Greenwich, einem Event in Kooperation mit dem britischen Tennisverband, bei dem auch 3.000 weitere öffentliche Tennisplätze wieder auf Vordermann gebracht werden sollen.

Es sei "großartig fürs Tennis", so Federer bezüglich des Rekords von Djokovic, der sich mit seinem 23. Majorsieg als alleiniger Spitzenreiter vor Nadal (22) und Federer (20) geschoben hat. "Es ist toll für den Sport, wenn Tennis seine eigene Geschichte schreibt und das immer weiter tut - wie man es mit Serena Williams gesehen hat, dann mit Rafa und mir und nun Novak. Es ist eine tolle Zeit, ein Tennisfan zu sein - oder ein Spieler."

Sampras-Rekord schien unerreichbar

Federer blickte auch auf die Rekordjagd selbst. "Ich weiß noch: Als ich auf die Tour kam und Pete Sampras die 14 erreicht hat, dachten wir: Okay, der Rekord ist für die Ewigkeit. Dann habe ich 15 geschafft, schließlich 17, dann haben wir uns alle zu den 20 gepusht. Ich weiß gar nicht mehr, wer Erster war. Und dann hat Rafa es auf 22 gebracht. Nun Novak mit 23, und es macht den Anschein, als ob er noch eine ganze Weile so weitermachen wird. Das ist großartig, ich wünsche ihm das Beste."

Man vergesse auch, dass Djokovic nicht mehr der Jüngste sei. "Er sieht jung aus und es wirkt so frisch, wenn er spielt. Aber das ist nicht einfach. Es war ein unglaublicher Sieg, und ich könnte nicht glücklicher sein."

Federer will nach Wimbledon kommen

Auch vor Lokalmatador Andy Murray zeigt Federer große Hochachtung. Murray hat letzte Woche das Challenger-Turnier in Surbiton gewonnen, "das verdient so viel Respekt", so der Schweizer. Er sei "ein Riesen-Fan von Andy", und für Wimbledon hoffe er, "dass er viele, viele Runden gewinnt."

Federer selbst wolle während des Wimbledon-Turniers auch ein paar Tage vor Ort verbringen.