Roger Federer und Rafael Nadal - Stippvisite in der Academy

Warum nicht mal bei einem alten Kumpel vorbeischauen? Hat sich Roger Federer gedacht und Rafael Nadal in dessen Academy besucht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 13:13 Uhr

© Instagram Rafael Nadal Roger Federer und Rafael Nadal in Manacor

"Echte Freunde kann niemand trennen" - diesen Schlager von Franz Beckenbauer hat man gerade in Deutschland in den letzten Tagen aus gegebenem, traurigen Anlass sehr oft gehört. Rafael Nadal und Roger Federer haben sich noch nicht als Sänger versucht. Dürften in der Tenniswelt aber denselben Status genießen wie der verstorbene deutsche Fußballweltmeister von 1974 und 1990. Aus der Rivalität von Federer und Nadal hat sich längst eine Freundschaft entwickelt. Vielleicht sogar eine, die niemand trennen kann.

Und wie das so ist unter Kumpels: Man besucht sich ab und zu. So wie es Roger Federer in den vergangenen Tagen unternommen hat. Treffpunkt war die Rafa Nadal Academy in Manacor - dort war der Schweizer Maestro ja schon der Stargast bei der Eröffnung vor ein paar Jahren. Geht man nach den Bildern, die Rafael Nadal in seinem Instagram-Konto gepostet hat, dann war es wirklich nur ein freundschaftlicher Besuch ohne sportliches Ambiente.

Ein paar Bälle zu schlagen, stand aber wohl ohnehin nicht zur Debatte. Denn Nadal kuriert ja gerade seine Verletzung aus, die er sich beim Comeback in Brisbane im Match gegen Jordan Thompson eingefangen hat.