Roger Federer verleiht Abschieds-Outfit an Hall of Fame

Die International Tennis Hall of Fame hat ein paar neue Glanzstücke für ihre Sammlung zumindest einmal geliehen bekommen: Roger Federer spendiert bis auf weiteres sein Laver-Cup-Outfit 2022.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 08:19 Uhr

© Getty Images Dieses T-Shirt plus Stirnband, Hose und Schuhe gibt es bald in der Hall of Fame zu sehen

Wenn die Regeln für den Maestro höchstselbst nicht gebogen werden, dann wird Roger Federer frühestens 2028 seinen wohlverdienten Platz in der International Tennis Hall of Fame in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island einnehmen können. Die Wartezeit nach dem Rücktritt vom aktiven Geschehen beträgt fünf Jahre, wenn nun tatsächlich der Laver Cup 2022 als Schlusspunkt gesehen wird - und wenig spricht dagegen - dann wird Federer die Class of ´28 anführen.

Roger Federer wird es verkraften, er ist ja noch ein junger Kerl. Hat aber schon mal etwas in Richtung Newport vorausgeschickt: Nämlich sein Outfit, das er an jenem magischen Freitagabend in der Londoner O2 Arena neben Rafael Nadal getragen hatte, als seine große Karriere mit einer Niederlage gegen Frances Tiafoe und Jack Sock zu Ende ging. Was alle Beteiligten ein paar Minuten später aber schon vergessen hatten.

Martin freut sich über Leihgabe von Federer

Todd Martin, Präsident der International Tennis Hall of Fame und 2001 Gegner von Federer bei einer Davis-Cup-Partie in Basel (die der Lokalmatador in vier Sätzen gewann), freute sich über die Leihgaben des frischen Tennisrentners.

„Wir sind Roger außerordentlich dankbar für seine großzügige Leihgabe“, erklärte Martin. „Und dafür, dass Roger unsere Mission wertschätzt, die Tennisgeschichte zu bewahren, währen sie geschrieben wird. Die ITHF gratuliert Roger zu all seinen Errungenschaften, das Beispiel, das er für alle in diesem Sport gesetzt hat, und zu seiner Hingabe für Sportgeschichte. Wir sind uns sicher, dass dieses Ausstellungsstück zahllose Fans und Besucher inspirieren wird.“