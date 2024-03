Roger Federer zeigt sein Händchen auch beim Basketball

Roger Federer, 20-facher Majorchamp im Tennis, hat beim Besuch der Golden State Warriors in San Francisco auch sein Gefühl für Basketball gezeigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 07:23 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Federer besuchte am Wochenende das Team um Steph Curry zum Training und als Zuschauer beim Spiel gegen die San Antonio Spurs.

Dabei durfte der Tennis-Meister auch mal selbst an den etwas größeren Ball - und traf vier Mal bei vier Versuchen. "Das war so viel Glück", gab Federer am Ende nach einem perfekten 3-Punkte-Wurf mit.

Federers Besuch beim Team in San Francisco war allerdings nicht nur freizeitlicher Natur.

Am Donnerstag erst war bekannt geworden, dass hier, konkret im Chase Center, die 2025er-Auflage des Lavers Cups austragen wird. Der ist Federers Event, das er zusammen mit Manager Tony Godsick erstmals 2017 in Prag auf die Beine gestellt hatte.

2022 hatte Federer im Rahmen des Laver Cups in London sein Abschiedsmatch an der Seite von Rafael Nadal gefeiert.

Der Laver Cup wird in diesem Jahr erstmals in Deutschland stattfinden, konkret in Berlin vom 20. bis 22. September. Dabei sein werden hier unter anderem erstmals Carlos Alcaraz sowie Daniil Medvedev und Alexander Zverev.