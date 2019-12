Roger Federers Wunsch für 2020: Ein großer Titel

Im Interview mit der Schweizer Blick-Zeitung verrät Roger Federer seine Ziele für die kommende Saison. Und klärt die Frage, wie in Dubai Weihnachten gefeiert wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2019, 09:41 Uhr

© Getty Images Roger Federer bereitet sich in Dubai auf 2020 vor

Roger Federer und Dubai, das ist eine Erfolgsgeschichte. Hier trainiert der Schweizer seit Jahren in der Off-Season, hier hat Federer 2019 seinen 100. Turniertitel geholt. Im Moment bereitet sich der 38-Jährige auf die kommende Spielzeit vor, die für ihn offiziell erst mit den Australian Open beginnen wird. Der Hopman Cup, zuletzt stets der Ausgangspunkt für Federers Tennissaison, fiel dem ATP Cup zum Opfer. Roger Federer wird an diesem nicht teilnehmen, lieber noch mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Zunächst wird aber Weihnachten gefeiert. Und das mit einem echten Weihnachtsbaum, wie Federer im Interview mit der Schweizer Blick-Zeitung erzählte. Er hätte zwar lieber in seinem Heimatland gefeiert, auch weil seine eigenen Erinnerungen an Weihnachten dort begründet sind. Das werde die Familie Federer aber in den kommenden Jahren nachholen. Zumal auch Ehefrau Mirka der Schweiz sehr verbunden ist. „Sonst hätten wir nicht drei Mal dort gebaut“, so Federer.

Tsitsipas für Federer die nächste Nummer eins

Als letzter sportlicher Eindruck der abgelaufenen Saison blieb vom ATP Finale in London ein Erfolg gegen Novak Djokovic (der erste seit 2015) und die Halbfinal-Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas hängen. Was Federer in seinem Ziel für 2020 bestätigt hat. „Um ehrlich zu sein, ich würde gerne einen großen Titel gewinnen“, so der 20-fache Major-Champion. Der Sieg gegen Djokovic und der Erfolg gegen Rafael Nadal in Wimbledon hätten ihm gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Im Endspiel von Wimbledon hatte schließlich nur ein Schlag gefehlt.

Dazu stehen noch die Olympischen Spiele an, bei denen Roger Federer eine Medaille anpeilt. Und wer gedacht hätte, dass nach Tokio vielleicht Schluss wäre: Weit gefehlt. Federer möchte sich auch im kommenden Jahr für die „Weltmeisterschaft“ in London qualifizieren. Jeder Titel sei ihm aber wichtig. Im Moment steht er bei 103. Und es sei immer schön, von einem Turnierort mit einem Erfolg abzureisen.

Angesprochen auf die kommende Nummer eins sagte Federer, dass man nach den Eindrücken der ATP Finals fast auf Stefanos Tsitsipas tippen müsste. In die Reihe an jungen Spielern, die mehrmals bei Grand-Slam-Turnieren erfolgreich sein könnten, nahm der Maestro aber auch Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev auf.