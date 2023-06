Durch die Babypause rutsche Svitolina in der Weltrangliste gewaltig ab, wurde zwischenzeitlich mal als 1.344. geführt. Inzwischen hat sie sich wieder auf Platz 192 vorgekämpft und profitiert derzeit vom Protected Ranking, erhielt so auch ihren Platz im Hauptfeld von Roland Garros. Als French-Open-Siegerin der Juniorinnen 2010 scheiterte die Ukrainerin in den folgenden beiden Jahren bei den Grossen in der Qualifikation, stand dann seit 2013 immer im Hauptfeld. Vor zwölf Monaten fehlte sie aus genannten Gründen. Dreimal stiess Svitolina ins Viertelfinale vor - zuletzt 2020. Und nun steht sie zum vierten Mal unter den letzten Acht, schaffte das dank ihrer Siege gegen die an 26 gesetzte Italienerin Martina Trevisan (in zwei Sätzen), die Australierin Storm Hunter und die beiden Russinnen Anna Blinkova (beides nach Satzrückstand) und Daria Kasatkina. Letztgenannte Nummer 9 der Setzliste schaltete sie in zwei Sätzen aus.