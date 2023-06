Roland Garros 2023 live: Iga Swiatek vs. Karolina Muchova im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Karolina Muchova bestreiten das Frauenfinale der French Open 2023. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport, im Livestream bei Servus TV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2023, 15:18 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek bekommt es im Finale mit Karolina Muchova zu tun

Das Frauenfinale der French Open 2023 lautet Iga Swiatek gegen Karolina Muchova. Während die Weltranglistenerste aus Polen förmlich ins Endspiel spazierte, musste die Tschechin für den Einzug in ihr erstes Major-Finale hart kämpfen. In der Vorschlussrunde wehrte die 26-Jährige gegen Aryna Sabalenka sogar einen Matchball ab. Das bisher einzige Duell zwischen Swiatek und Muchova ging 2019 in Prag an die Tschechin.

Swiatek vs. Muchova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Karolina Muchova gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und im Livestream bei Servus TV On sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen