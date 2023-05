Roland Garros 2023 live: Jule Niemeier vs. Daria Kasatkina im TV, Livestream und Liveticker

Daria Kasatkina konnte in diesem Jahr als aktuelle Nummer neun der Welt noch keinen Titel gewinnen, reist aber dennoch mit guten Erinnerungen in Frankreichs Hauptstadt. Bei der letzten Auflage 2022 war sie lange nicht zu stoppen und musste sich erst im Halbfinale der späteren Siegerin Iga Swiatek geschlagen geben. In der laufenden Saison steht Kasatkina bei einer ausgeglichenen Bilanz von 12-12 und möchte nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open im Januar vermeiden, dass ihre Reise beim zweiten Grand Slam des Jahres ebenfalls so früh endet. Bei den letzten beiden Masters in Madrid und Rom präsentierte sich die Russin zumindest in einer guten Verfassung und erreichte jeweils das Achtelfinale.