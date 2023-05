Roland Garros 2023, Tag eins: Sabalenka, Tsitsipas, Rublev eröffnen die Festspiele

Neben den MitfavoritInnen Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev sind auch Deutschland und Österreich gut am ersten Spieltag der French Open 2023 vertreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2023, 12:57 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka eröffnet am Sonntag den Court Philippe-Chatrier

Es gibt sicherlich auch in Roland Garros viele bemerkenswerte Traditionen. Jene, dass die jeweiligen Champions des Vorjahres das Spielgeschehen auf dem größten Court eröffnen so wie in Wimbledon, zählt nicht dazu. Fairerweise muss man sagen: zum einen ist Rafael Nadal nicht dabei. Und zum anderen ist 11 Uhr Ortszeit auch arg früh für das Verschießen von schon ganz dicken Kalibern. Wobei …

Das würzigste Match von Tag eins: Aryna Sabalenka (BLR/2) gegen Marta Kostyuk (UKR)

Diese beiden Frauen werden den Court Philippe-Chatrier bei dieser Ausgabe einweihen, mit dem Austausch von Freundlichkeiten ist keinesfalls zu rechnen, ja, ein Handschlag käme einer kleinen Sensation gleich. Sportlich ist die Konstellation ebenfalls interessant: Sabalenka geht als erste Herausforderin von Iga Swiatek in den Wettbewerb. Kostyuk wurde schon vor Jahren immenses Talent bescheinigt - den Sprung nach ganz oben hat sie aber noch nicht geschafft. Vielleicht auch nicht ganz ohne: das Treffen von Jessica Pegula mit Danielle Collins (viertes Match nach 11 Uhr auf dem Court Susanne-Lenglen).

Die soliden Picks von Tag eins: Tsitsipas, Khachanov, Rublev in der Favoritenrolle

Stefanos Tsitsipas hat eine grundsätzlich eher bescheidene Auslosung erwischt (potenziell im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz, danach gegen Novak Djokovic), gegen Jiri Vesely ist er im zweiten Match auf Chatrier aber der klare Favorit. Alleine schon deshalb, weil der Tscheche auf Sand über potenziell fünf Sätze körperlich nicht mithalten wird. Dasselbe gilt für Constant Lestienne gegen Karen Khachanov (erstes Match auf Lenglen). Der Franzose ist in den letzten Wochen eher durch Aufgaben denn durch Siege aufgefallen. Ganz fit scheint auch Laslo Djere nicht zu sein, was in der letzten Partie des Tages auf Lenglen eine gute Nachricht für Andrey Rublev ist.

Upset-Alert von Tag eins: Maria Sakkari (GRE/8) gegen Karolina Muchova (CZE)

So sympathisch die junge Reporter-Kollegin aus Athen auch ist: Es wäre nicht überraschend, müsste sie bereits am ersten Tag eine Abschiedsmeldung zu Maria Sakkari verfassen. Denn Karolina Muchova ist ein sehr unangenehmes Los. Vor allem wenn die Tschechin fit ist.

Die deutschsprachige Note an Tag eins

Auf den Showcourts darf lediglich Jule Niemeier gegen Daria Kasatkina ran (viertes Match im herrlichen Simonne-Mathieu). Jurij Rodionov muss sich wie schon im Quali-Finale mit Lucas Pouille messen. Die sehr lustigen Spielplaner haben die beiden wieder auf Court 14 verfrachtet. In der vierten Partie. Sebastian Ofner darf den Tag auf Court 6 gegen Maxime Cressy eröffnen. Und Oscar Otte eben jenen auf Court 8 beschließen.

