Roland Garros 2023, Tag vier: Sehen wir die gute oder die schlechte Camila?

Endlich gehen die Zweitrunden-Spiele im Einzel los. Und der Spielplan für Mittwoch verspricht wieder ein paar Leckerlis in Roland Garros.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2023, 21:26 Uhr

© Getty Images Kann Camila Giorgi heute Jessica Pegula fordern?

Das würzigste Match von Tag zwei: Stan Wawrinka (SUI) gegen Thanasi Kokkinakis (AUS)

Wenn sich sogar Nick Kyrgios im fernen Australien einen Kommentar zu einem Match in Paris verkneifen kann, dann sind die Fans beim zweiten Match auf Court Simonne-Mathieu wohl richtig. Eigentlich war Kokkinakis dereinst beim Eklat zwischen Wawrinka und Kyrgios nur peripher beteiligt. Dass uns aber dennoch niemand mit Donna Vekic um die Ecke kommt!

Auch in der Verlosung: Cameron Norrie kennt den Drill ja schon: Im Suzanne-Lenglen gegen einen Lokalmatador zu spielen, ist immer eine stimmungsvolle Sache. Und nachdem der Brite Benoit Paire in fünf Sätzen abgefidelt hat, darf er nun eben gegen Lucas Pouile ran. Der hat nach seinem Auftakterfolg gegen Jurij Rodionov gemeinsam mit dem Publikum die Marseillaise angestimmt. Große Szenen. Gibt es diese wieder nach dem vierten Match des Tages?

Die soliden Picks von Tag zwei: Alcaraz mehr als Djokovic, und vielleicht Ostapenko?

Carlos Alcaraz konnte sich nach seinem Auftakterfolg gegen Flavio Cobolli gar nicht daran erinnern, dass er auf Challenger-Ebene schon einmal gegen Taro Daniel gespielt und gewonnen hat. Nun, gut: Das trauen wir der Nummer eins auch heute zu. Novak Djokovic muss in der ungeliebten Night Session ran, gegen Marton Fucsovics könnte es zumindest phasenweise spannend werden. Und wir setzen heute auf Jelena Ostapenko: Zwei direkte Punkte mehr als unerzwungene Fehler - und die Siegerin von 2017 wird mit Peyton Stearns keine Probleme haben.

Upset-Alert von Tag vier: Camilia Giorgi (ITA) vs. Jessica Pegula (USA/3)

Was hat Camila Giorrgi mit Fabio Fognini gemein, vom italienischen Reisepass mal abgesehen? Bei beiden weiß man nicht, was man bekommt. Wenn heute also im ersten Match auf Chatrier (ab 11:45 Uhr) die gute Camila einläuft, dann kann sie Jessi vom Platz schießen. Wenn die schlechte Camila am Start ist, dann wird sich Pegula locker durchsetzen. Wir geben der ersten Option ganz leichte Vorteile.

Die deutschsprachige Note an Tag zwei: Ofner um die dritte Runde

Sebastian Ofner muss gar nich lange warten, damit er gegen Namensvetter Korda aus den USA ran darf. Das erste Match auf Court 13 soll es werden (live bei ServusTV in Österreich und in unserem Ticker), vom Wetter her spricht gleich gar nichts dagegen. Tim Pütz und Kevin Krawietz steigen im letzten Spiel auf Court 12 ein, Gegener werden Nikola Cacic und Dusan Lajovic sein.

Hier der Spielplan für Mittwoch