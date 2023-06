Roland Garros 2023: Zverev hat es gegen Molcan eilig, Hanfmann verliert

Alexander Zverev ist mit einer Gala-Vorstellung gegen Alex Molcan in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen ein erschöpfter Yannick Hanfmann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 22:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev war am Donnerstagabend in Spiellaune

Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn das Publikum einen Punkt bejubelt, der das 1:4 im dritten Satz bringt. Denn dann ist schwer anzunehmen, dass der Spieler,d er den Punkt gewonnen hat, davor so gut wie nichts zu melden hatte. Was für Alex Molcan über fast die gesamte dauer des Matches gegen Alexander Zverev zutraf. Zverev war in allen Belangen überlegen, gewann nach einer Spielzeit von 1:57 Stunden mit 6:4, 6:2 und 6:1.

Nächster Gegner des Deutschen wird Frances Tiafoe sein, der gegen Aslan Karatsev doch ordentlich zu kämpfen hatte. Zverev und Tiafoe haben bislang sieben Mal gegeneinander gespielt, der einzige Sieg des US-Amerikaners datiert aus dem Jahr 2017 in Cincinnati. Das letzte Treffen gab es im Endspiel von Wien 2021.

Zverev folgt damit Daniel Altmaier in die dritte Runde nach. Altmaier hatte am Nachmittag in einer sehenswerten Partie gegen Jannik Sinner nach einer Spielzeit von 5:25 Stunden mit 7:5 im fünften Satz gewonnen.

Ausgeschieden ist dagegen Yannick Hanfmann. Dem Karlsruher waren beim 3:6, 3:6 und 4:6 gegen Francisco Cerundolo die Anstrengungen seines Fünf-Satz-Erfolges gegen Thiago Monteiro deutlich anzumerken.

