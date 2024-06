Roland-Garros 2024: Alcaraz hält Korda in drei Sätzen in Schach

Trotz lange erbittertem Widerstand muss sich Sebastian Korda in der Drittrunden-Partie bei den French Open 2024 dem ehemaligen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz in drei Sätzen beugen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 00:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach ausgeglichenem Beginn bekam Carlos Alcaraz seinen Gegner immer besser in den Griff.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Insgesamt viermal standen sich Carlos Alcaraz und Sebastian Korda vor ihrer Drittrunden-Partie bei den French Open auf der Tour gegenüber. Als Weltranglisten-3. und mit einer 3:1 Bilanz im direkten Vergleich ging der Spanier als Favorit in die Partie. Zudem siegte der 21-jährige vor drei Jahren in Roland Garros glatt in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner.

Dennoch sollte sich von Beginn an eine spannende und unterhaltsame Partie entwickeln. Nachdem beide Protagnisten ihr erstes Aufschlagspiel abgeben mussten, fanden beide Spieler anschließend besser ihren Rhythmus bei eigenem Service. Nach dem vorentscheidenden Break zur 5:4-Führung servierte der 20-jährige Alcaraz souverän ohne Verlustpunkt den Gewinn des ersten Durchgangs aus.

Im zweiten Durchgang sah es kurz danach aus, als sollte Alcaraz mit dem frühen Break entscheidend davonziehen können. Jedoch kehrte Korda zurück in den Satz und erzwang die Entscheidung im Tiebreak. Dort musste sich der 23-jährige US-Amerikaner nach zwischenzeitlichem 4:4 nach drei Punktverlusten in Folge beugen.

Mit dem Momentum im Rücken übernahm der zweifache Grand-Slam-Champion aus Spanien immer mehr die Kontrolle und war auf dem Weg zum 6:4, 7:6 (4), 6:3-Erfolg nach 2:42 Stunden nicht mehr zu stoppen.

Im Achtelfinale trifft die Nr. 3 des Turniers auf den Sieger der Begegnung zwischen dem US-Amerikaner Ben Shelton und Felix Auger-Aliassime aus Kanada, die aufgrund des Regens im ersten Satz abgebrochen werden musste.

Hier das Einzel-Tableau aus Roland-Garros