Roland-Garros live: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda im Liveticker

Carlos Alcaraz trifft heute ab 20:15 Uhr in der dritten Runde der French Open 2024 auf Sebastian Korda - wir haben das Match im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 18:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft zum fünften Mal auf Sebastian Korda

Bislang gab es die Begegnung zwischen Alcaraz und Korda vier Mal auf der Tour - der Spanier hat die Nase mit 3:1-Siegen vorne.2022 standen sich die beiden übrigens ebenfalls in Runde zwei in Roland-Garros gegenüber. Damals gewann Alcaraz glatt in drei Sätzen.

Allerdings hatte die Nummer drei des Turniers bei seinem letzten Auftritt gegen Jesper de Jong doch einige Probleme, setzte sich aber dann doch in vier Sätzen durch. Auch Sebastian Korda musste gegen Soonwoo Kwon über vier Sätze gehen.

Alcaraz vs. Korda - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Sebastian Korda und Carlos Alcaraz gibt es ab 20:15 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros