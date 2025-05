Roland-Garros 2025: Musetti arbeitet, Rune zittert sich ins Achtelfinale

Lorenzo Musetti, Holger Rune und Tommy Paul sind am Freitag mit mühsamen Erfolgen in dasd Achtelfinale der French Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 17:17 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat am Freitag seine Muskeln spielen lassen

Wenn ein Satz mit 4:6 endet, wie der erste aus Sicht von Lorenzo Musetti gegen Mariano Navone, dann sollte man eigentlich annehmen, dass die Angelegenheit einigermaßen hurtig über die Bühne gegangen ist. Aber woher: Musetti und Navone brauchten mehr als eine Stunde lang. Und in dieser Tonart ging es in den Durchgängen zwei und drei weiter. In denen hatte der Argentinier auch schon die Nase mit einem Break vorne. Aber Musetti arbeitete sich buchstäblich ins Match zurück. Und gewann nach einer Spielzeit von insgesamt 3:25 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:3 und 6:2.

Ein wichtiger Sieg für den Italiener, der erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten acht Spielern antritt. Und der nach dem Ausscheiden von Taylor Fritz in Runde eins gegen Daniel Altmaier gemäß Papierform eigentlich das Halbfinale in Roland-Garros 2025 erreichen sollte.

Rune jetzt gegen Musetti

Eine eigenartige Vorstellung lieferte Holger Rune. Der Däne verlor gegen Quentin Halys den ersten Satz, gewann den zweiten, servierte auf den dritten. Aber der Lokalmatador kam zurück, drehte das Blatt, war in der Endphase von Durchgang vier zwei Punkte vom Einzug ins Achtelfinale entfernt. Da ergriff der Großteil des Publikums Partie für den Dänen - und gegen den Lokalmatador. Auf dem Court Philippe-Chatrier eine Seltenheit.

Rune nutzte den Boost, gewann den vierten Satz doch noch. Und letztlich mit 4:6, 6:2, 5:7, 7:5 und 6:2 das ganze Match. Was ihm Treffen mit Lorenzo Musetti einbringt.

Ebenfalls schon unter den letzten 16 steht Alexei Popyrin, der gegen Nuno Borges in drei engen Sätzen gewann. Poyprin spielt übermorgen gegen Tommy Paul, der Karen Khachanov in fünf Sätzen besiegte. Paul und Khachanov hatten bereits zuvor über die volle Distanz gehen müssen.

