Roland Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Damir Dzumhur im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Damir Dzumhur treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 18:17 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Damir Dzumhur

In der dritten Runde der French Open 2025 wird Carlos Alcaraz zum ersten Mal in diesem Jahr in der Night Session aufschlagen. Der Titelverteidiger bekommt es dabei mit Damir Dzumhur zu tun.

Alcaraz gab in Runde zwei gegen Fabian Marozsan einen Satz ab, der Sieg war freilich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Spanier gewann das bis dato einzige Duell mit Dzumhur 2020 beim Challenger-Event in Barcelona in drei Sätzen.

Alcaraz vs. Dzumhur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Damir Dzumhur gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros