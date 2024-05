Roland-Garros 2024: Kerber scheitert zum Auftakt, Sabalenka locker weiter

Angelique Kerber ist zum Auftakt der French Open 2024 in zwei Sätzen an Arantxa Rus gescheitert. Keine Probleme hatte dagegen Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 17:57 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber am Dienstag in Roland-Garros

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und so haben sich die Veranstalter der French Open halt gedacht: Wenn das Wetter nun schon so prekär und der Zeitplan in Gefahr ist, dann verlegen wir das Match einer ehemaligen Nummer eins und dreimaligen Grand-Slam-Siegerin eben auf jenen Platz, der die kleinsten Tribünen hat. Und also musste Angelique Kerber gegen Arantxa Rus auf Court 2 ran.

Kerber, die zuletzt in Rom stark aufgespielt hatte, war gewarnt. Schon in ihrer Pressekonferenz vor Beginn des Turniers hatte sie erklärt, dass ein Duell mit einer anderen Linkshänderin immer schwierig sei. Was sich dann auch zeigte: Rus führte schnell mit einem Break, Kerber kam zurück, verlor den ersten Satz dennoch mit 4:6. Ein ähnliches Bild in Durchgang zwei: Die Niederländerin ging mit 2:0 in Führung, Kerber kam wieder zurück - nur um ihren Aufschlag zum 2:4 gleich wieder abzugeben.

Dieses Defizit konnte Kerber nicht mehr aufholen. Denn Rus zeigte nun zar noch einmal Nerven, servierte aber doch zum 6:4 und 6:3 aus.

Derweil war eine andere Australian-Open-Siegerin (Kerber hat dort 2016 ja erstmals ein Major gewonnen) schon eine Runde weiter. Denn Aryna Sabalenka, die Nummer zwei des Turniers, gewann gegen Erika Andreeva deutlich mit 6:1 und 6:2.