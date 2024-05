Roland-Garros 2024 live: Jannik Sinner vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde der French Open 2024 auf Richard Gasquet. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2024, 13:29 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft in Paris auf Richard Gasquet

Jannik Sinner wird an diesem Abend nicht nur gegen Richard Gasquet antreten müssen, sondern auch gegen das Publikum. Wie viel diese Unterstützung wert ist, hat am Montagabend schon Gael Monfils erklärt.

Im Hed-to-Head führt Sinner mit 2:0 gegen Gasquet. Beide Matches haben 2023 stattgefunden: zunächst in Indian Wells, ein paar Wochen später auf dem Rasen von HalleWestfalen.

Sinner vs. Gasquet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Richard Gasquet gibt es ab 20:15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.

