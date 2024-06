Roland-Garros 2024 live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der French Open 2024 auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt es ab ca. 20:15 Uhr bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 10:21 Uhr

Ohne Satzverlust erledigten sowohl Novak Djokovic als auch Lorenzo Musetti ihre bisherigen Hausaufgaben vor dem direkten Aufeinandertreffen in der dritten Runde der French Open 2024. Die Favoritenrolle dürfte auch in Anbetracht seiners Status als Titelverteidiger und dem direkten Vergleich von 4:1 klar an den Weltranglistenersten aus Serbien gehen.

Dass der 22-jährige Italiener aber durchaus in der Lage ist, den 37-jährigen Routinier auf der roten Asche in Roland Garros zu ärgern, zeigte 2021 das erste Aufeinandertreffen der beiden im Bois de Boulogne, als der damalige Teenager dem haushohen Favoriten die ersten beiden Sätze im Tiebreak abnehmen konnte. ehe er völlig entkräftet im fünften Satz aufgeben musste.

Djokovic gegen Musetti im Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 20:15 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

