Roland-Garros 2024: Matchball abgewehrt - Swiatek schlägt Osaka in einem Instant Classic

Iga Swiatek ist nach einem grandiosen 7:6 (1), 1:6 und 7:5 gegen Naomi Osaka in die dritte Runde der French Open 2024 eingezogen. UNd das nach Abwehr eines Matchballs.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2024, 20:37 Uhr

© Getty Images Iga Świątek musste gegen Naomi Osaka all ihre Kunst aufbieten

Ablenkungen hat es keine mehr gegeben für all jene Zuschauer, die am Mittwoch Tickets für den Court Philippe-Chatrier hatten. Denn alle Partien auf den Außenplätzen waren bei Beginn des Matches zwischen Iga Swiatek und Naomi Osaka bereits abgesagt worden, lediglich auf den zwei überdachten Plätzen konnte gespielt werden. Und alle Fans, die sich zum Schlager zwischen den beiden viermaligen Grand-Slam-Siegerinnen eingefunden hatten, wurden mit einem großartigen Match belohnt.

Und am Ende war es dann doch Iga Swiatek, die große Dominatorin auf diesem Belag, die mit 7:6 (1), 1:6 und 7:5 das bessere Ende für sich hatte.

Die Titelverteidigerin erwischte den besseren Start führte im ersten Satz schnell mit einem Break. Aber Osaka, gemeinhin nicht als Liebhaberin der Terre Battue bekannt, kam mit großer Verve zurück - und hatte im zehnten Spiel als Rückschlägerin sogar einen Satzball. Swiatek konnte parieren, holte sich den ersten Akt im Tiebreak.

Osaka dreht das Match

Der zweite Durchgang geriet zur Gala-Vorstellung von Osaka, die Swiatek mit Aufschlag und Vorhand an die Wand spielte. 1:6 auf Sand, das hat sich schon lange keine Frau mehr gegen eine gesunde Iga Swiatek getraut. Eine Toilettenpause tat not - für beide Spielerinnen.

In der Entscheidung legte Osaka schnell mit 2:0 vor, in beiden Spielen hatte aber auch Swiatek ihre Chancen. Gleich fünf davon vergab die Polin im Anschluss als Rückschlägerin. Das Publikum gab nun richtig Gas - mit ganz leichtem Einschlag in Richtung der Außenseiterin - denn als die war Naomi Osaka ja in dieses Duell gegangen. Ein Break zum 5:1 hätte wohl schon die Entscheidung gebracht - Osaka vergab die entsprechende Chance dazu mit einer Rückhand ins Netz.

Swiatek wehrt Matchball ab

Beim Stand von 5:2 führte Osaka als Rückschlägerin 30:0 - leistete sich dann aber vier Fehler in Folge. Wenige Augenblicke später hatte die Japanerin zwei Matchbälle vor Augen - legte aber bei 30:15 eine einfache Vorhand ins Netz. Nach 2:35 Stunden Spielzeit wehrte Iga Swiatek den ersten Matchball ab, holte sich, freundlich unterstützt von Osaka, das Rebreak zum 4:5.

Im elften Spiel war dann noch einmal komprimiert das ganze Match drin: Chancen für Osaka, Chancen für Swiatek - un das Break ging dann mit einem Doppelfehler an die Polin. Nach 2:57 Stunden Spielzeit war ein Instant Claasic in den Tennisbüchern. Und Iga Swiatek in Runde drei der French Open 2024.

