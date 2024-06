Roland-Garros 2024: Rybakina legt vor, Sabalenka zieht ins Achtelfinale nach

Mit Elena Rybakina und Aryna Sabalenka sind die beiden Favoritinnen auf die Halbfinal-Plätze in der unteren Tableau-Hälfte mit sicheren Zwei-Satz-Siegen in das Achtelfinale von Roland-Garros 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 15:15 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Roland-Garros im Achtelfinale

Auch am siebenten Tag der French Open 2024 war das Dach über dem Court Philippe-Chatrier Gold wert, diesmal profitierten davon Elena Rybakina und Aryna Sabalenka. Und ein bisschen auch ihre Gegnerinnen Elise Mertens und Paula Badosa. Denn das Dach bringt Planungssicherheit, während draußen der Spielbetrieb gegen halb eins erneut eingestellt wurde.

Rybakina und Mertens bestritten also den Auftakt, die kasachische Wimbledon-Siegerin von 2022 gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten ungefährdet mit 6:4 und 6.2. In etwa dasselbe lässt sich über Sabalenka sagen, die gegen Badosa ein 3:5 im ersten Satz noch in ein 7:5 und 6:1 drehte.

Auf dem Weg zum potenziellen Halbfinalschlager sind aber noch ein paar Hürden zu nehmen. Die nächet für Rybakina wird die Siegerin zwischen Elina Svitolina und Ana Bogdan sein. Sabalenka trifft im Achtelfinale entweder auf Madison Keys oder Emma Navarro.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen