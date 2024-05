Roland-Garros 2024: Sebastian Ofner mit der Kraft des Lachses und der Cola

Einen Tag nach seinem heroischen Comeback gegen Sebastian Baez muss Sebastian Ofner bei den French open 2024 schon wieder ran. Es geht gegen den Lokalmatador Corentin Moutet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 07:54 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner hat am Donnerstag große Unterstützung genossen

Von Jens Huiber aus Roland-Garros

Aufgepasst, liebe Hobbyspieler mit Ambitionen da draußen! Solltet Ihr bei der nächsten Clubmeisterschaft ein Fünf-Satz-Match mit über vier Stunden Netto-Spielzeit und mehreren Regenunterbrechungen hinter Euch bringen, dann empfiehlt der Chef de Cuisine folgendes Wiederaufbau-Menü: zunächst einmal einen Protein-Shake, danach Lachs mit Reis und aber auch eine Cola, um den Zuckerspiegel wieder hoch zu bekommen. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass Sebastian Ofner am Donnerstag sehr spät noch etwas nachgelegt hat, so war dies doch der Grundstein der Vorbereitung auf sein kommendes Match gegen Corentin Moutet. Das schon heute stattfindet.

Wie bitte?

Eigentlich sollte man ja annehmen, dass bei einem Grand-Slam-Turnier mindestens ein Ruhetag zwischen den Partien eingebaut wird. Man sollte andererseits aber auch annehmen, dass Ende Mai in Paris nicht so unbarmherzig trauriges Wetter herrscht wie bei der diesjährigen Ausgabe der French Open. Davon anbetroffen sind natürlich die Stars der Szene: Die können ihr gewohntes Programm unter geschlossenen Dächern abspulen.

Ofner teilt das Schicksal von Hurkacz, Shelton und Co.

Sebastian Ofner hat am Donnerstag auf dem Court 3 gegen Sebastian baez, die Numer 20 des Turniers, performt wie ein Star. Die zahlreichen österreichischen Fans haben ihn dafür gefeiert, so einen Support hätte er nicht einmal beim Davis Cup erlebt, meinte der Steirer spätabends bei seiner Pressekonferenz. Fairerweise muss man sagen, dass zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht feststand, gegen wen Ofner am heutigen Freitag ran muss. Denn Corentin Moutet war auf dem Court Simonne-Mathieu noch mit Alexander Shevchenko beschäftigt.

Die Vorhersehen will es nun aber so, dass heute die untere Hälfte des Männer-Tableaus ihre Achtelfinalisten ermittelt. Was auch Spielern wie Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Hubert Hurkacz, Zhizhen Zhang oder Sebastian Korda zwei Spieltage hintereinander bescherte. Wobei niemand der Genannten ein ähnliches Arbeitspensum aufzuweisen hat wie Sebastian Ofner.

Dem könnte indes das angesprochene traurige Wetter ein wenig helfen: Denn auch der Freitag soll nicht durchgehend trocken bleiben. Und je später die Partie gegen Moutet (angesetzt als vierte nach 11 Uhr auf dem Simonne-Mathieu) beginnt, umso besser für Ofner. Das mit der Unterstützung von den Rängen wird diesmal aber deutlich anders aussehen - denn Emotionsbolzen Moutet wird ein Heimspiel genießen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros