Roland Garros: Hanfmann und Marterer erreichen zweite Qualifikationsrunde

Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer sind bei den French Open 2025 in die zweite Qualifikationsrunde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 20:21 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann nahm seine Auftakthürde

Der Hauptwettbewerb der French Open 2025 beginnt ja erst am Sonntag, ernst wird es am Bois de Boulogne aber schon einige Tage vorher. Denn seit Montag steigt in Roland Garros die Qualifikation - und diese verlief bei den Herren am Montag aus deutscher Sicht perfekt.

Sowohl Yannick Hanfmann als auch Maximilian Marterer zogen in die zweite Runde ein. Während der an Position 19 gesetzte Hanfmann gegen

Ignacio Buse mit 6:2, 4:6 und 6:3 gewann, setzte sich Marterer gegen Edas Butvilas mit 6:3 und 7:6 (5) durch.

Hanfmann bekommt es nun mit Matteo Martineau zu tun, Marterer trifft auf Federico Coria. Auch für die deutschen Frauen lief es am Montag in Paris ordentlich.

