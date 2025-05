Von Paris nach Manacor: Wie Rafael Nadal seinem Mythos ein Zuhause gibt

Seine 14 French-Open-Titel würdigt Rafael Nadal in seinem Museum ab sofort mit einem eigenen Raum.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 07:55 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal triumphierte 14-mal in Paris

In diesem Jahr wird Rafael Nadal aus bekannten Gründen ja nicht mehr als Spieler nach Roland Garros zurückkehren - zumindest am Sonntag wird der Spanier am Bois de Boulogne trotzdem Gesprächsthema Nummer eins sein. Denn der 38-Jährige wird am ersten Hauptfeld-Tag von Turnierdirektorin Amelie Mauresmo und Co. für seine 14 Triumphe bei den French Open geehrt werden.

Die 14 Trophäen, die der Spanier insgesamt in Paris einheimste, sind naturgemäß im Rafa Nadal Museum auf Manacor zu begutachten. Seit Kurzem verfügt das Museum über einen eigenen Roland-Garros-Raum, in dem Nadals zahlreiche Erfolge bei den French Open gewürdigt werden sollen.

Neben den Trophäen werden den Besuchern des Museums unter anderem auch die Schläger und Bandanas, auf die Nadal bei seinen Turniersiegen in Frankreichs Hauptstadt vertraute, präsentiert. Eine weitere Attraktion ist die Nachbildung der Nadal gewidmeten Roland-Garros-Skulptur, die der französische Tennisverband vor wenigen Jahren für den Iberer errichtete.

Ergänzt wird der neue Raum durch vier Bildschirme mit audiovisuellen Inhalten, die Nadals Erfolgen beim Sandplatz-Major gewidmet sind. Und auch auf die feinen Details wurde offenbar nicht vergessen: In der Ausstellung sind 112 Tennisbälle zu sehen, welche die 112 Siege des Spaniers in Roland Garros repräsentieren sollen.