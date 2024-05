Roland-Garros 2024, Tag 4: Tennis Royalty auf dem Chatrier

Es droht wieder Regen bei den French Open 2024. Und das ist für ein paar deutschsprachige Starter keine gute Nachricht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 21:31 Uhr

© Getty Images Der Blick geht in Paris auch am Mittwoch nach oben - wenn auch nicht so sehr bei Naomi Osaka und Iga Swiatek

Match des Tages: Iga Swiatek vs. Naomi Osaka (drittes Match nach 12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier)

Nein, wir gehören nicht zur Fraktion derjenigen, die sagen, dass dieses Match zwingend die erste weiblich besetzte Night Session der diesjährigen French Open hätte sein müssen (der Mittwoch ist in dieser Hinsicht mit Jannik Sinner und Richard Gasquet stimmungsvoll besetzt). Denn wir wissen: Iga Swiatek liebt den Sand. Naomi Osaka würde den Sand gerne lieben - aber das ist eine noch immer sehr komplizierte Beziehung. Es werden in jedem Fall acht Major-Titel auf dem Chatrier stehen, da muss man von „Tennis Royalty“ sprechen. Aber es kann natürlich auch so laufen, dass die Tagesvorführung mit einem 64-Minüter zugunsten von Iga abgeschlossen wird. Und das wäre dann nicht abendfüllend.

Darauf sind wir neugierig: Daniel Altmaier vs. Stefanos Tsitsipas (11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen)

Vor Jahresfrist hat Daniel Altmaier in einem brillanten Match jannik Sinner aus dem Wettbewerb gekegelt. Jetzt musste der Deutsche schon in Runde eins gegen Lasso Deere über fünf Sätze und dort bis in ein Match-Tiebreak gehen. Wird die Kraft reichen? Denn Stefanos Tsitsipas hat bei seinem Auftakterfolg gegen Marton Fucsovics einen bärenstarken Eindruck hinterlassen.

Upset-Alert: Brandon Nakashima vs. Hubert Hurkacz (11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu)

Zugegeben: Nakashima hat in den letzten Wochen, Monaten, fast Jahren nicht viel getroffen auf der großen Bühne. Aber Hubi hätte sich ja schon fast in der ersten Runde gegen den japanischen Sportskameraden Mochizuki blamiert. Also: Alles drin. Auch ein Drei-Satz-Erfolg für Hurkacz.

Man spricht deutsch: Ofner, Marterer, Squire im Einsatz

Und damit zu den Außenplätzen, die heute ziemlich wahrscheinlich wieder vom Regen gequält werden. Sebastian Ofner gegen Sebastian Baez ist als zweite Partie auf dem 9er avisiert, ebenso wie Henri Squire auf Court 6 gegen Félix Auger-Aliassime und Maxi Marterer auf dem 8er gegen Zizou Bergs.

Hier der Spielplan für den vierten Tag in Roland Garros 2024