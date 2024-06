Roland-Garros 2024, Tag 8: Wird die malade Vorhand malträtiert?

Der Spielplan für Tag 8 der French Open 2024 konzentriert die Einzel auf die beiden größten Courts. Wir konzentrieren uns auch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 23:37 Uhr

© Getty Images Die Vorhand von Coco Gauff verbreitet weder Angst noch Schrecken

Match des Tages: Jannik Sinner vs. Corentin Moutet (20:15 Uhr auf Court Philippe-Chatrier)

Moutet hat sich am Freitag nicht gerade in die Herzen der österreichischen Tennisfans gespielt, als zu provokativ wurde das Verhalten des Franzosen im Match gegen Sebastian Ofner aufgenommen. Nun muss man sagen: Die einheimischen fans haben das ein wenig anders gesehen. Und diese fans sollten auch Mottest größtes Pfund gegen Jannik Sinner sein. Allerdings: Auf dem Chatrier ist die Atmosphäre nicht ganz so dicht wie auf dem Simonne-Mathieu (dort hat Moutet gegen Nicolas Jarry und Alexander Shevchenko gewonnen) und eben dem Lenglen.

Darauf sind wir neugierig: Matteo Arnalid vs. Stefanos Tsitsipas (zweites Match nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen)

Arnaldi hat die Tenniswelt, Andrey Rublev und vielleicht sogar sich selbst mit dem Triumph über eben jenen Rublev überrascht. Und steht wie schon zu Jahresbeginn bei den Australian open nun auch in Roland-Garros wieder in der vierten Runde. Aber wird das Momentum auch gegen Stefanos Tsitsipas weiter tragen? Der Grieche hat bislang auf allen Linien überzeugt. Selbst öffentliche Streitigkeiten mit Vater Apostolos sind ausgeblieben.

Upset-Alert: Elisabetta Cocciaretto vs. Coco Gauff (zweites Match nach 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier)

Wieder mal ein Long Shot. Und keineswegs ein Wunsch der Redaktion, die Coco immer wohlgesinnten ist. Aber Cocciaretto bringt so einen Swagger mit, dass man sich schon vorstellen kann, dass sie die malade Vorhand von Gauff ordentlich malträtiert.

Man spricht deutsch: Ein Hoch den DopplerInnen

Spannend wird hier der Auftritt von Andreas Mies und Neal Skupski sein, weil Zhizhen Zhang und Tomas Machac ein sneaky gutes Doppel spielen. Gleich zweimal muss Laura Siegemund ran: zunächst mit Barbora Krejcikova im weiblichen Paarlauf, ein paar Minuten später mit Edouard Roger-Vasslelin im Mixed. Erstaunlicherweise auf zwei unterschiedlichen Courts. Auch Tim Pütz ist mit Miyu Kate im Mixed zu sehen - als Titelverteidiger.

