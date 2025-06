Roland-Garros 2025: Errani/Vavassori triumphieren im Mixed

Sara Errani und Andrea Vavassori haben sich bei den French Open in der Mixed-Konkurrenz den Titel geholt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 18:17 Uhr

© Getty Images Pure Freude: Sara Errani und Andrea Vavassori

Sara Errani und Andrea Vavassori haben für Italien den ersten Titel bei den French Open 2025 in Paris gewonnen. Das Duo besiegte im Finale am Freitag Taylor Townsend/Evan King aus den USA 6:4 und 6:2. Für Errani (38) und Vavassori (30) war es der zweite gemeinsame Grand-Slam-Triumph im Mixed nach dem Sieg bei den US Open 2024.

Errani, die vor 13 Jahren im Einzel-Finale von Roland Garros gegen Maria Sharapova (Russland) verlor, hat noch eine zweite Chance auf einen Titel: Mit Jasmine Paolini steht sie im Doppel-Halbfinale, am Freitag trifft die an Position zwei gesetzte Paarung auf Mirra Andreeva und Diana Shnaider aus Russland.

Die derzeit dominante Tennisnation Italien hofft dazu noch auf einen Sieg im Einzel: Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat bislang noch keinen Satz abgegeben, am Freitag (19 Uhr) spielt er gegen Novak Djokovic (Serbien) um den Finaleinzug. Dort könnte Sinner auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti treffen, der in seinem Halbfinale (Freitag, 14.30 Uhr) Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) herausfordert.